Какие книги о детях войны вы прочитали. составь список.

Литература
Какие книги о детях войны вы прочитали. составь список.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Военные дети 2) Сын Полка 3)Тимур и его команда
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