При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан
Химия
При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=29*2=58г/моль; 14n+2=58; n=4, c4h10-бутан
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Окружающий мир
Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и описания из приведённого ниже списка. Запиши на место каждого пропуска номер выбр...
Окружающий мир