При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан

Химия
При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=29*2=58г/моль; 14n+2=58; n=4, c4h10-бутан
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