При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан

Химия

При нагревании монобромпроизводного алкана с натрием образовался алкан, относит??льная плотность которого по воздуху равна 2. Назовите исходный алкан

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