Приведите примеры животных с самым коротким и самым длинным периодом жизни
Биология
Приведите примеры животных с самым коротким и самым длинным периодом жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С самым короткоживущим- различные простейшие(амёбы,жгутиконосцы,инфузории и т.д.).После какого-то количества делений животное погибает. Что касается "бабочек,живущих два дня",то не стоит забывать,то что,чтобы стать бабочкой(дабы имаго) животное должно пройти метаморфозу из личинки,которая живёт порой больше года. К самым долгоживущим- медуза Turritopsis Nutricula,которая считается чуть ли не бессмертной,различные губки и кораллы,которые прекрасно себе живут,если не повлиять на них из вне. Удачи!!!
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