Заполни пропуски в таблице -Природные зоны- , используя названия и описания из при??едённого ниже списка. Запиши на место кождого пропуска номер выбранного названия или описания. _____________________________________________ ...

Биология

Заполни пропуски в таблице -Природные зоны- , используя названия и описания из при??едённого ниже списка. Запиши на место кождого пропуска номер выбранного названия или описания. _____________________________________________ I Зона IЖивотное I Растение I Природные условия I I_____I_________I____________I__________________I I I I Лиственница I I ______________________________________________I I I Варан I I I I_____I_________I____________ I__________________I (1)Саксаул (2)Жаркий климат (3)Бобр (4) Устойчивый снежный покров (5)Лес (6)Пустыня

Автор: Гость