Вставьте в текст «Световая фаза фотосинтеза» пропущенные термины из предложенно??о перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по те...
Биология
Вставьте в текст «Световая фаза фотосинтеза» пропущенные термины из предложенно??о перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. СВЕТОВАЯ ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА В настоящее время установлено, что фотосинтез протекает в две фазы: световую и (А). В световую фазу благодаря солнечной энергии происходит возбуждение молекул (Б) и синтез молекул (В). Одновременно с этой реакцией под действием света разлагается вода с выделением свободного (Г). Этот процесс называется фотолизом. 1) ДНК 2) темновая 3) кислород 4) АТФ 5) сумеречная 6) гемоглобин 7) хлорофилл 8) углекислый газ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А2Б7В4Г3 2-темновую 7-хлорофилл 4-АТФ 3-кислород
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