Построй угол, который составляет 2/7 от 140 градусов.
Математика
Построй угол, который составляет 2/7 от 140 градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2\7 *140 градусов = 40градусов нужно построить угол 40 градусов
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