Перевести по русски.

Английский язык
Перевести по русски.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень давняя история. Она  о добром, старом рыбаке. Он живет со своей женой в очень маленьком доме. Рыбак работает усердно, но он очень беден. Однажды рыбак ловит маленькую золотую рыбку. "О, пожалуйста, отпусти меня" - сказала рыбка " и ты сможешь иметь все, что захочешь!"  " Милая рыбка" - сказал добрый старик " я ничего не хочу!" и он отпустил рыбку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уровнение : 420-у=210
Ответить
Русский язык
1.кузнеч...ку не оставить колеса повозки 2.кусоч...к с коровий носоч...к 3.поговорка-цв??точ...к,пословица -ягодка4.зеленый теленоч...к привязан ве...
Ответить
Қазақ тiлi
Акымак деген созге сойлем курау
Ответить
Биология
Какие животные развиваются с превращением,а какие без него?
Ответить
Математика
Сделайте пожалуйста номер 1190 по математике 6 класс
Ответить