Перевести по русски.
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Перевести по русски.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень давняя история. Она о добром, старом рыбаке. Он живет со своей женой в очень маленьком доме. Рыбак работает усердно, но он очень беден. Однажды рыбак ловит маленькую золотую рыбку. "О, пожалуйста, отпусти меня" - сказала рыбка " и ты сможешь иметь все, что захочешь!" " Милая рыбка" - сказал добрый старик " я ничего не хочу!" и он отпустил рыбку.
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