Задача -------------------------------------------------------------------------------------------- За три дня Музей космонавтики посетили 140 школьников.в 1 день было проведено 4 экскурсии по 15 человек,во второй-2 такие экс...
Математика
Задача -------------------------------------------------------------------------------------------- За три дня Музей космонавтики посетили 140 школьников.в 1 день было проведено 4 экскурсии по 15 человек,во второй-2 такие экскурсии. --------------------------------------------------------------------------------------------- Составь разные выражения, используя эти данные, и объясни,что они означают --------------------------------------------------------------------------------------------- Решите с условием примерами ответами короче поняли
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2 -(140-15)*4=498 ОТВЕТ СПАСИБО СКАЖИ
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