Задача -------------------------------------------------------------------------------------------- За три дня Музей космонавтики посетили 140 школьников.в 1 день было проведено 4 экскурсии по 15 человек,во второй-2 такие экс...

Математика

Задача -------------------------------------------------------------------------------------------- За три дня Музей космонавтики посетили 140 школьников.в 1 день было проведено 4 экскурсии по 15 человек,во второй-2 такие экскурсии. --------------------------------------------------------------------------------------------- Составь разные выражения, используя эти данные, и объясни,что они означают --------------------------------------------------------------------------------------------- Решите с условием примерами ответами короче поняли

Автор: Гость