Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата
Математика
Если длина стороны квадрата меньше 8см то периметр квадрата
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Меньше 32 см. По скольку-8*4=32
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