Задайте 5 типов вопросов в Present Perfect к предложению Smith knows Mr . Adams very well
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Задайте 5 типов вопросов в Present Perfect к предложению Smith knows Mr . Adams very well
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