Задайте к предложению 5 вопросов различных типов. Other countries have big strong rivers.
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1Do other countries have big strong rivers? 2Do other countries have big strong or little poor rivers? 3What has big strong rivers? 4What kind of rivers do other countries have? 5Other countries have big strong rivers,don't they?
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