Какая масса натрия может раствориться в 10 г воды? Какой объем водорода при этом вы??елиться?

Химия
Какая масса натрия может раствориться в 10 г воды? Какой объем водорода при этом вы??елиться?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na+2H2O→2NaOH+H2↑ 10 гр H2O = 10/18 ≈ 0.5 моль 0.5 • 23(Mr(Na)) = 11.5 г 0.5/2 = 0.25 → 0.25•22.4=5.6литров водорода
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