Напишите 5 предложений на тему "если бы я был врачом"
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Напишите 5 предложений на тему "если бы я был врачом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..я бы лечил людей ... моя мама гордилась бы мной .... мои дети меньше болели бы ... я был бы очень ответственным ... я был бы окулистом
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