Расстояние между прижалась 86 км.от них навстречу друг другу одновременно вышли 2 лодки. Скорость одной 25 км..найди скорость другой лодки наличии встретились через 2 часа
Математика
Расстояние между прижалась 86 км.от них навстречу друг другу одновременно вышли 2 лодки. Скорость одной 25 км..найди скорость другой лодки наличии встретились через 2 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*2=50 км прошла первая лодка до встречи со второй 86-50=36 км прошла вторая лодка до встречи с первой 36:2=18 км/ч скорость второй лодки
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