Начерти ломаную из 3 звеньев 2 звена по 3 см каждое а третие 5 см узнай её длину сначало вы мне ответьте

Математика

Начерти ломаную из 3 звеньев 2 звена по 3 см каждое а третие 5 см узнай её длину сначало вы мне ответьте

Автор: Гость