Начерти ломаную из 3 звеньев 2 звена по 3 см каждое а третие 5 см узнай её длину сначало вы мне ответьте
Математика
Начерти ломаную из 3 звеньев 2 звена по 3 см каждое а третие 5 см узнай её длину сначало вы мне ответьте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 см +3 см +5 см = 11 см - длина ломаной линии
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