Помогите вычислить значения выражений. . нос. 1о. пример 3 и 4.
Математика
Помогите вычислить значения выражений. . нос. 1о. пример 3 и 4.
Ответ(ы) на вопрос:
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(25287+48589):92-92*10:2=73876:92-920:2=803-460=343 397370:79-(327*84-5295):57=5030-(27468-5295):57=5030-22173:57=5030-389=4641
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