Задайте линейную функцию у=кх формулой, если известно, что ее график принадлежит прямой -5х -у + 4=0

Алгебра
Задайте линейную функцию у=кх формулой, если известно, что ее график принадлежит прямой -5х -у + 4=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За угол наклона прямой отвечает коэффициент перед х, значит параллельная прямая будет: у=-5х
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