Задайте линейную функцию у=кх формулой, если известно, что ее график принадлежит прямой -5х -у + 4=0

Алгебра

Задайте линейную функцию у=кх формулой, если известно, что ее график принадлежит прямой -5х -у + 4=0

Автор: Гость