Почему написание безударной гласной во втором слогее в слове ,,сократить нельзя п??оверить словом ,,короткий,,. НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ( маленькое)
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Почему написание безударной гласной во втором слогее в слове ,,сократить нельзя п??оверить словом ,,короткий,,. НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ( маленькое)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Почему написание безударной гласной во втором слогее в слове ,,сократить" нельзя проверить словом ,,короткий"? Потому что проверочное слово к "сократить" - "краткий", "краткость" (ударение падает на звук -а-,значит, в безударном положении пишем букву -а-).
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