Привести примеры свойства прогресса противоречивость, неравномерность.

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Противоречивость общественного прогресса Примеры 1.Прогресс в одной области не является прогрессом в другой. Рост производства прогрессивно влияет на материальное благополучие людей → отрицательное влияние на экологию природы. Технические устройства, облегчающие работу и быт человека, → неблагоприятное влияние на здоровье человека. 2.Прогресс сегодня может обернуться катастрофой. Открытия в области ядерной физики (рентгеновские лучи, деление ядра урана) → оружие массового поражения – ядерное оружие 3.Прогресс в одной стране не влечет прогресс в другой. Тамерлан способствовал развитию своей страны → ограбление и разорение чужих земель. Колонизация европейцами Азии и Африки способствовала росту богатств и уровню развития народов Европы → разорение и стагнация общественной жизни в разоренных странах Востока.