На отрезке АВ отмечены точки С и D. а) Найдите длину отрезка СD, если АВ = 8,4 см, АС = 2,1 ??м, ВD =1,3 см. Помогите решить пожалуйста срочно!
Геометрия
На отрезке АВ отмечены точки С и D. а) Найдите длину отрезка СD, если АВ = 8,4 см, АС = 2,1 ??м, ВD =1,3 см. Помогите решить пожалуйста срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB разделен на три отрезка: AC, CD, BD Отсюда, CD=AB-AC-BD Значит: CD=8.4-2.1-1.3=5 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких л...
Математика
Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5
Математика