На отрезке АВ отмечены точки С и D. а) Найдите длину отрезка СD, если АВ = 8,4 см, АС = 2,1 ??м, ВD =1,3 см. Помогите решить пожалуйста срочно!

Геометрия

На отрезке АВ отмечены точки С и D. а) Найдите длину отрезка СD, если АВ = 8,4 см, АС = 2,1 ??м, ВD =1,3 см. Помогите решить пожалуйста срочно!

Автор: Гость