Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5
Математика
Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 33 55 если я правильно понял задание,то так
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