Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5

Математика

Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5

Автор: Гость