Проведи примеры животных тундры которые отличаютс способом питания

Окружающий мир
Проведи примеры животных тундры которые отличаютс способом питания
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Гость:
Северный олень (травоядный) , полярная сова (хищник) , белая куропатка ( насекомоядная)
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