На полу (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! На с??ульях (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! лежали книги.(подлежащее Сказуемое Дополнение Определение О...
Русский язык
На полу (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! На с??ульях (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! лежали книги.(подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полу (обстоятельство), на стульях(обстоятельство) лежали(сказуемое) книги(подлежащее).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Основа рівнобедренного трикутника дорівнює 24 см, а радіус кола, описаного навколо нього - 13 см. Знайдіть бічну сторону трикутника.
Русский язык
Литература