На полу (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! На с??ульях (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! лежали книги.(подлежащее Сказуемое Дополнение Определение О...

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На полу (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! На с??ульях (подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!! лежали книги.(подлежащее Сказуемое Дополнение Определение Обстоятельство)????????!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На полу (обстоятельство), на стульях(обстоятельство) лежали(сказуемое) книги(подлежащее).
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