Два человека начали одновременно чистить картофель.Один очищал в минуту две карт??фелины, а второй- три. Вместе они очистили 100 штук. Сколько врмени работал каждый, если второй проработал на 25 минут дольше первого?

Математика

Два человека начали одновременно чистить картофель.Один очищал в минуту две карт??фелины, а второй- три. Вместе они очистили 100 штук. Сколько врмени работал каждый, если второй проработал на 25 минут дольше первого?

Автор: Гость