Два человека начали одновременно чистить картофель.Один очищал в минуту две карт??фелины, а второй- три. Вместе они очистили 100 штук. Сколько врмени работал каждый, если второй проработал на 25 минут дольше первого?
Математика
Два человека начали одновременно чистить картофель.Один очищал в минуту две карт??фелины, а второй- три. Вместе они очистили 100 штук. Сколько врмени работал каждый, если второй проработал на 25 минут дольше первого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - работал первый х+25 - работал второй 2х - почистил первый 3(х+25) - почистил второй 2х+3(х+25)=100 2х+3х+75=100 5х=100-75 5х=25 х=25:5 х=5 (мин) первый х+25=5+25=30 (мин) второй Ответ: первый работал 5 минут, второй - 30 минут Проверка: 5*2+30*3=100 10+90=100 100=100
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