Как относились к своей деятельности рыцари?
История
Как относились к своей деятельности рыцари?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыцари гордились своей деятельностью
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