Вычислите -26+(-8)+(-12)

Математика
Вычислите -26+(-8)+(-12)
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Гость:
Ответ. -46(если обычные) Ответ.-6(если модуля)
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