Решите пожалуйста Хоть какие-нибудь задания

Алгебра
Решите пожалуйста Хоть какие-нибудь задания
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Гость:
Я одна не вижу где задания-то?
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