Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей ...

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Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком_ и хорошо берёт хитрая_ и осторожная рыба-плотва.

Автор: Гость