Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей ...
Русский язык
Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком_ и хорошо берёт хитрая_ и осторожная рыба-плотва.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце хорошо пригревало,и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля,но в глубоких лесах и тенистых орвагах ещё лежали глубокие сугробы. Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком, хорошо берет хитрая и осторожная рыба
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5
Математика