Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей ...

Русский язык
Поставь, где необходимо, запятую перед союзом "и" а) Солнце хорошо пригревало_и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля, но в глубоких лесах_и тенистых оврагах ещё лежали глубокие сугробы. б) Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком_ и хорошо берёт хитрая_ и осторожная рыба-плотва.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце хорошо  пригревало,и из-под снега кое-где показалась парившаяся земля,но в глубоких лесах и тенистых орвагах ещё лежали глубокие сугробы. Во время грибных дождей в воздухе пахнет дымком, хорошо берет хитрая и осторожная рыба 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста)Используя все значащие цифры (кроме 0) по одному разу, составь??е 3 числа которые относятся как 1:3:5
Ответить
Математика
Вычислите -26+(-8)+(-12)
Ответить
История
Как относились к своей деятельности рыцари?
Ответить
Окружающий мир
Проведи примеры животных тундры которые отличаютс способом питания
Ответить
Математика
Два человека начали одновременно чистить картофель.Один очищал в минуту две карт??фелины, а второй- три. Вместе они очистили 100 штук. Сколько врме...
Ответить