Найдите,в каком смысле сейчас употребляется выражение АВГИЕВЫ КОНЮШНИ что такое: ящик пандоры, яблоко раздора,нить Ариадны,сизифов труд,танталовы муки,прокрустово ложе. РЕБЯТ СРОЧНО

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Авгиевы конюшни очистил Геракл, - это один из его 7 подвигов. Употребляется в значении "очень много грязной работы". Ящик Пандоры - был открыт из праздного любопытства, что чуть не привело к гибели всего живого на Земле - из него вырвались болезни. Сейчас так говорят о неизвестной опасности, которую лучше не будить.