Сочинееие на тему Роль Интернета в нашей жизни. Пожалуцста срочно нужно.
Русский язык
Сочинееие на тему Роль Интернета в нашей жизни. Пожалуцста срочно нужно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интернет играет в нашей жизни важную роль.Там мы можем узнать значение слова,узнать как делать задание,или же просто для развлечения. Поэтому интернет так важен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Найдите,в каком смысле сейчас употребляется выражение АВГИЕВЫ КОНЮШНИ что такое: ящик пандоры, яблоко раздора,нить Ариадны,сизифов труд,танталовы...
Русский язык
Проверочные слова к словам охранять, властелин, укоратить ( платье), сокращение, главарь, головной ( отряд) , провозгласить, поздравление, гражданс...
Литература
Геометрия
На отрезке АВ отмечены точки С и D. а) Найдите длину отрезка СD, если АВ = 8,4 см, АС = 2,1 ??м, ВD =1,3 см. Помогите решить пожалуйста срочно!