Живот часы жираф машина какое слово лишнее
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Живот часы жираф машина какое слово лишнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря как судить: Часы лишние если речь о "жи-ши". Часы лишние если речь о числе(они только в МНОЖЕСТВЕННОМ!)
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