Живот часы жираф машина какое слово лишнее

Русский язык
Живот часы жираф машина какое слово лишнее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря как судить:  Часы лишние если речь о "жи-ши".  Часы лишние если речь о числе(они только в МНОЖЕСТВЕННОМ!)  
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