Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движе...

Математика

Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движения другого 38 километров в час теперь выражения 30*2,38*2,30*2+38*2

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