Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движе...
Математика
Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движения другого 38 километров в час теперь выражения 30*2,38*2,30*2+38*2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2 - какое расстояние прошёл 1- й теплоход 38*2 - какое расстояние прошел 2- й теплоход 30*2+38*2 - какое расстояние прошли оба теплохода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вспомни в каком порядке записаны иска существительные в стихотворении И. Михалко??а. В свежем воздухе сверкает ... . Первый чистенький... . ...
Окружающий мир