Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движе...

Математика
Задайте вопросы так чтобы Ответы на них были значения записанных выражений от 2 пристаней одновременно отошли два теплохода через два часа они встретились скорость движения одного теплохода 3ю0 километров в час а скорость движения другого 38 километров в час теперь выражения 30*2,38*2,30*2+38*2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2 - какое расстояние прошёл 1- й теплоход 38*2 - какое расстояние прошел 2- й теплоход 30*2+38*2 - какое расстояние прошли оба теплохода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
50 умножить X разделить на 16 равно 40150
Ответить
Русский язык
Вспомни в каком порядке записаны иска существительные в стихотворении И. Михалко??а. В свежем воздухе сверкает ... . Первый чистенький... . ...
Ответить
Окружающий мир
(1)!!!!!!!!!! Плеззззз
Ответить
Математика
Предложи способ выполнения умножения 15м 26см *13
Ответить
Физика
В каких условиях стало возможным формирование каменного угля
Ответить