Задание 1,2!!!Срочно!!!Дам высокие баллы!!!

Гость: Гость:

Земля менялась раньше! Земля будет меняться потом,и просто невероятно предположить, что она не меняется сейчас! Рождаются и гибнут острова, извергаются вулканы, смещается местами кора. Не остается в покое океанское дно, перемещается местами и суша. Кое-где она поднимается, и у континентов появляются новые квадратные километры. Земля движется и сейчас. 1) Океанское, континентов, километры,кора, острова. 2) Предположить - предполагать.