4 кг 36 г - 3 кг 708 г = ?
Математика
4 кг 36 г - 3 кг 708 г = ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4 кг 36 г) - (3 кг 708 г)=0.328 кг
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