Решить уравнение икс :5=4870-3910
Математика
Решить уравнение икс :5=4870-3910
Ответ(ы) на вопрос:
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Х:5=4870-3910 х:5=960 х=960*5 х=4800
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