Задание 1. Какими частями речи могут быть слова: три, дуло, чай,гладь, стих, косой, стекло. С примерами. Задание 2. Каким частям речи относятся слова: двое,вдвоем, два, двойка,во-вторых, второй. Задание 3. От данных слов обра...

Гость: Гость:

Задание 1. Три: числительное и глагол в повелит. наклонении (три пол), дуло : существительное (дуло ружья) и глагол прош. времени (дуло в окно), чай: сущ. или частица (или устаревшая форма гл. в повелит.наклонении -от "чаять"), гладь: сущ.(гладь озера) и гл. в повелит.наклонении (глядь белье),стих: сущ. и гл. прош. времени (ветер стих), косой: прилагательное и сущ. "коса" в творит.падеже, стекло: сущ. и гл.прош. времени (варенье стекло на пол).Задание 2. двое (собирательное числительное),вдвоем (наречие), два (количественное числит), двойка (существит),во-вторых (наречие, часто вводное слово в предложении), второй (порядковое числит.)Задание 3. читать: прочитанный, читавший, читая, прочитав. строить: построенный, строивший, строя, построив.слышать: услышанный, слышавший, слыша, услышав.говорить: говоривший, оговоренный, говоря, заговоривспорить: споривший, оспоренный, споря, переспорив и т.д.