Задание 1 Степень окисления +3 азот проявляет в соединении 1) NH3 2) KNO3 3) NO2 4) NaNO2 ??адание 2 В каком веществе степень окисления азота равна -3 1) Mg(NO3)2 2) NP2 3) N2O3 4) NH4CL Задание 3 Установите соотве...

Химия

Задание 1 Степень окисления +3 азот проявляет в соединении 1) NH3 2) KNO3 3) NO2 4) NaNO2 ??адание 2 В каком веществе степень окисления азота равна -3 1) Mg(NO3)2 2) NP2 3) N2O3 4) NH4CL Задание 3 Установите соответствие между двумя веществами и реактивом, с помощью которого можно различить эти вещества. ВЕЩЕСТВА РЕАКТИВ а) AgNO3 и Zn(NO3)2 1) CU б) Al(OH)3 и NaOH 2) Zn(NO3)2 в) Zn(NO3)2 и MgSO4 3) K2CO3 4) фенолфталеин

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