Часы,ядро,крот,роса,береза,белка,сорока.выпиши слова,произношение которых расход??тся с их написанием.

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Часы,ядро,крот,роса,береза,белка,сорока.выпиши слова,произношение которых расход??тся с их написанием.

Автор: Гость