Часы,ядро,крот,роса,береза,белка,сорока.выпиши слова,произношение которых расход??тся с их написанием.

Русский язык
Часы,ядро,крот,роса,береза,белка,сорока.выпиши слова,произношение которых расход??тся с их написанием.
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Гость:
Часы,роса,берёза,сорока,
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