Найдите корень уравнения (6a-1)(6a+1)=4a (9a+2)-1

Гость: Гость:

Левую часть объединяем по формуле разности квадратов a² - b² = (a-b)(a+b), правую просто перемножаем. (6a-1)(6a+1)=4a (9a+2)-1 36a ² -1= 36a ² +8a -1 Можно сократить 36a ², т.е. разделить обе части на него. -1 также сокращается. Остаётся: 8а=0 а=0