Известно, что греки говорили на греческом языке, египтяне - на египетском. На как??м языке говорили римляне?...
История
Известно, что греки говорили на греческом языке, египтяне - на египетском. На как??м языке говорили римляне?...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На латыни.Римляне говорили на латыни, но не на классическом языке, который изучают в университетах, а на вульгарной, так сказать, народной латыни, представлявшей собой сплав латыни с множеством итальянских, французских и слов из других языков. А на чистой латыни общались только государственные мужи на официальных мероприятиях. Жители восточных регионов Римской империи общались исключительно по-гречески, причём вплоть до IV века. Иногда греческий язык использовался и патрициями.
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