Четырехугольное поле окружено рвом шириной 3 м. Ров наполнен водой. Показать на ри??унке, как попасть на поле, если имеются две толстые доски, длина каждой из которых равна 3 м. Ни гвоздей, ни молотка, вообще ничего под руками ...
Математика
Четырехугольное поле окружено рвом шириной 3 м. Ров наполнен водой. Показать на ри??унке, как попасть на поле, если имеются две толстые доски, длина каждой из которых равна 3 м. Ни гвоздей, ни молотка, вообще ничего под руками больше ничего нет, кроме этих досок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через угол поля, одну доску кладём поперёк, вторую на неё)
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