Четырехугольное поле окружено рвом шириной 3 м. Ров наполнен водой. Показать на ри??унке, как попасть на поле, если имеются две толстые доски, длина каждой из которых равна 3 м. Ни гвоздей, ни молотка, вообще ничего под руками ...

Математика
Четырехугольное поле окружено рвом шириной 3 м. Ров наполнен водой. Показать на ри??унке, как попасть на поле, если имеются две толстые доски, длина каждой из которых равна 3 м. Ни гвоздей, ни молотка, вообще ничего под руками больше ничего нет, кроме этих досок.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через угол поля, одну доску кладём поперёк, вторую на неё)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
У мальчика 4 группа крови,а у его сестры-1.Каковы группы крови у их родителей?
Ответить
Русский язык
Найди и Подчеркни слова в которых количество букв и звуков Неверная Елка береза л??сток
Ответить
Литература
Какая грусть! Конец аллеи Опять с утра исчез в пыли Опять серебряные змеи Через сугробы поползли. Что за "серебряные змеи через сугробы поп...
Ответить
Английский язык
Помогите есть фотка)))
Ответить
Русский язык
Слагаемое+Слагаемое= __________ Помогите с кроссвордом! В ответе должно быть 5 букв.
Ответить