Даю 20 баллов закончи предложения вписав в каждое по одному два примера: я знаю что есть сложные слова а два корня соединённых между собой:........... ещё бывает сложная форма будущего времени:....................

Русский язык

Даю 20 баллов закончи предложения вписав в каждое по одному два примера: я знаю что есть сложные слова а два корня соединённых между собой:........... ещё бывает сложная форма будущего времени:....................

Автор: Гость