Даю 20 баллов закончи предложения вписав в каждое по одному два примера: я знаю что есть сложные слова а два корня соединённых между собой:........... ещё бывает сложная форма будущего времени:....................
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Даю 20 баллов закончи предложения вписав в каждое по одному два примера: я знаю что есть сложные слова а два корня соединённых между собой:........... ещё бывает сложная форма будущего времени:....................
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Гость:
Буду читать,буду есть
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