Одна корова Костромская породы может съесть данный запас корма за 6 дней.за сколько дней этот запас съедят 2 коровы? 3 коровы? 6 коров.
Математика
Одна корова Костромская породы может съесть данный запас корма за 6 дней.за сколько дней этот запас съедят 2 коровы? 3 коровы? 6 коров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2корови за 3 дня... 4корови за1.5 дня а 6 за 1 день
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