Одна корова Костромская породы может съесть данный запас корма за 6 дней.за сколько дней этот запас съедят 2 коровы? 3 коровы? 6 коров.

Математика

Одна корова Костромская породы может съесть данный запас корма за 6 дней.за сколько дней этот запас съедят 2 коровы? 3 коровы? 6 коров.

Автор: Гость