(3x+3)(3x-6)=0 Срочно , пожжайлуйста
Алгебра
(3x+3)(3x-6)=0 Срочно , пожжайлуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9x^2-18x+9x-18=0 9x^2-9x-18=0 D=81+648=729 x1=18+27/18=2,5 x2=18-27/18=-0,5
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