Задание 3. Коварство слов Учитель написал на доске слова и предложил ребятам нарисовать названные предметы. Прочитайте слова и назовите возможные изображения учеников. Укажите все причины, почему рисунки получились разные (...

Русский язык
Задание 3. Коварство слов Учитель написал на доске слова и предложил ребятам нарисовать названные предметы. Прочитайте слова и назовите возможные изображения учеников. Укажите все причины, почему рисунки получились разные (в ответе используйте лингвистические термины для определения данных языковых явлений). 1) Роман 2) Люлька 3) Журавль 4) Рожки
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