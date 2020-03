Задание: Speak about each member of the family. Example: Boris is Nikolai's,Mikhail's and Maria's fafher,Victor'a and Sergei's grandfather. И тут идет таблица: Nikolai is....brother,....uncle. Mikhail is....father,....unc...

Английский язык

Задание: Speak about each member of the family. Example: Boris is Nikolai's,Mikhail's and Maria's fafher,Victor'a and Sergei's grandfather. И тут идет таблица: Nikolai is....brother,....uncle. Mikhail is....father,....uncle. Maria is....sister,....aunt. Natalya is.... daughter-in-law,....wife. Maxim is....cousin,....nephew. Olga is....niece,....cousin. Victor is....nephew,....cousin. Igor is....brother-in-law,....husband. ДАЮ 50 БАЛЛОВ,ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! ПРОШУ ОТВЕЧАТЬ ТЕХ КТО ЗНАЕТ АНГЛИСКИЙ ЯЗЫК!

Автор: Гость