Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -
Русский язык
Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -
Ответ(ы):
Гость:
1) Всяк кулик свое болото хвалит. 2) О вкусах не спорят. 3) Без царя в голове.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1.Найдите объем,который занимают при нормальных условиях а)0,5 моль угарного газа ??О б)3 моль водорода Н2
Математика
Українська література