Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -

Русский язык
Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Всяк кулик свое болото хвалит. 2) О вкусах не спорят. 3) Без царя в голове.
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