Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -

Русский язык

Задание: Восстановить пословицу, поговорку и фразеологизм. 1)Кулик хвалит всяк болото свое - 2)Спорить о не вкусы - 3)Царь голова без в -

Автор: Гость