Задания на фотографии. Только #9 и #10

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9) только В. Знак вопроса заменяет один обязательный символ, звёздочка - любое количество символов 10) 65536 - занимает 17 бит. Количество точек 1280 х 1024 = 1310720 точек по 17 бит на точку = 22282240 бит : 8 = 2785280 байт : 1024 = 2720 килобайт : 1024 = 2.65625 мегабайт. Ответ: В то есть чуть больше 2.5 мегабайт