Задания на фотографии. Только #9 и #10

Информатика
Задания на фотографии. Только #9 и #10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9) только В. Знак вопроса заменяет один обязательный символ, звёздочка - любое количество символов 10) 65536 - занимает 17 бит. Количество точек 1280 х 1024 = 1310720 точек по 17 бит на точку = 22282240 бит : 8 = 2785280 байт : 1024 =  2720 килобайт : 1024 = 2.65625 мегабайт. Ответ: В то есть чуть больше 2.5 мегабайт
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