Задания по окружающему миру 4 класс органы совершающие разнообразную работу ор??аны восстанавливающие истраченые силы органы управляющие организмом

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Органы, совершающие разнообразную работу - все органы работают, пока организм живой. Возьми хоть сердце ( перекачивает кровь по организму), хоть желудок (переваривает пищу). Органы, восстанавливающие истраченные силы - может печень и селезенка, они ответственны за обновление клеток крови ? Или головной мозг, когда решает, что организму нужен отдых?) Органы управляющие организмом - центральная нервная система.