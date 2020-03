Задать пять вопрос к этим предложениям вопросы-(общий,разделительный, специальны?? ,к подлежащиму ,вопрос или ) Предложения 1)young sportsmen are required to attend trainings regularly. 2)golf has gained in popularity in Ukr...

Английский язык

Задать пять вопрос к этим предложениям вопросы-(общий,разделительный, специальны?? ,к подлежащиму ,вопрос или ) Предложения 1)young sportsmen are required to attend trainings regularly. 2)golf has gained in popularity in Ukrain in recent years.

Автор: Гость